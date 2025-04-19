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Fatih Tekke'den öz eleştiri: "Olumlu konuşacağım bir şey yok"

Fatih Tekke'den öz eleştiri: "Olumlu konuşacağım bir şey yok"

18:4719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Fatih Tekke
Teknik direktör Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Rakibi tebrik eden Tekke, "Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok." dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Tekke'nin maç sonu açıklamaları şöyle:
'
Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı'

"Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok."

'İyi oynamadığımız için mutsuzluk var'

"Adana Demirspor takımı büyük bir camia ama genç oyunculardan kurulu. Genç oyunculara karşı bu performansla oynuyorsak isimlerden ziyade başka bir şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli. İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan, yatırım için alınmış bir oyuncu. Zamana ihtiyacı var, herkesin zamana ihtiyacı var. Bugün çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki. Bu tür maçlarda öz güveni gösteremezsek, çok ciddi maçlar var önümüzde. Olumlu tarafından bakıyorum, o da 3 puan."






#Trabzonspor
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