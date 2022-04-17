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Fatih Terim ayrılığıyla ilgili konuştu: Beklemiyordum

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'da görevine son verilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Terim, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımını çalıştırır mısın?" sorusuna ise "Asla" karşılığını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim ayrılığıyla ilgili konuştu: Beklemiyordum
Fatih Terim ile 10 Ocak tarihinde yollar ayrılmıştı.

Fatih Terim sessizliğini bozdu. The Athletic'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımdaki ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi"


Galatasaray'da görevine son verilmesinin kendisine sürpriz olduğunu belirten Terim, "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. "Kolay olmayacak" dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var" dedi.

"Galatasaray tek yönlü bir bilet"


'Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?' sorusuna "Asla" cevabını veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

  • "Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman 'Hayır' demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem. Futbol oynarken birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama ben Galatasaray'a imza attım. Bir kulübe ait olmak... Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim."

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