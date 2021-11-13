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Fatih Terim çılgına döndü, oyuncusunu sahadan kovdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında hatalı gol yiyen kaleci İsmail Çipe'yi ikinci yarıda oyundan alarak tesis binasına gönderdi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Fatih Terim çılgına döndü, oyuncusunu sahadan kovdu
El ve kol hareketleriyle İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim, yenilen golün ardından çılgına döndü.

Kaleci İsmail Çipe'nin hatasına öfkelenen Terim, el ve kol hareketleriyle genç eldivene tepki gösterdi.

Mücadeleyi takip eden SporArena muhabiri Adem Kabayel, Fatih Terim'in daha sonra oyundan çıkardığı İsmail Çipe’yi tesis binasına yolladığını aktardı.

Galatasaray farklı kazandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı Galatasaray'ın 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılıların gollerini Mbaye Diagne (3), Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram kaydetti.

İsmail Çipe karşılaşmada kalesinde iki gol gördü.
AA
İsmail Çipe karşılaşmada kalesinde iki gol gördü.
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