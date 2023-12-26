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Spor

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Panathinaikos Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'i takımın başına getiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı yarın Yunanistan'a gidecek.

14:19 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 15:06 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fatih Terim son olarak Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Fatih Terim son olarak Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, sürpriz bir kulüple prensip anlaşmasına vardı.


Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, 70 yaşındaki çalıştırıcıya teklif yaptı. Panathinaikos'un teklifine olumlu cevap verdiği belirtilen Terim'in yarın son görüşmeleri yapmak üzere Atina'ya gideceği öğrenildi.


Terim'in imzayı atması durumunda Yunan ekibinde iki takımın başında da Türk hoca yer alacak. Bilindiği üzere Panathinaikos Basketbol Takımı'nı Ergin Ataman çalıştırıyor.


Fatih Terim, daha önce yurt dışında İtalya'da Fiorentina ve Milan takımlarında görev yapmıştı.


Fatih Terim - Ergin Ataman

Panathinaikos ikinci

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.





#Fatih Terim
#Yunanistan Süper Ligi
#Panathinaikos
1 saat önce
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