Fatih Terim istifa edecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Terim, "Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim" dedi.

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