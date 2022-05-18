Fatih Terim sürpriz teklifi kabul etti: Futbolseverleri şaşırtacak

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçının yorumculuğunu üstlenecek.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve dinlenen Terim, 28 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmasının yorumculuğu için gelen teklifi kabul etti.

Böylelikle tecrübeli teknik adam, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk defa bir TV kanalına çıkmış olacak ve bir karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.