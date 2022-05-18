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Fatih Terim sürpriz teklifi kabul etti: Futbolseverleri şaşırtacak

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim sürpriz teklifi kabul etti: Futbolseverleri şaşırtacak
Fatih Terim - Galatasaray

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Liverpool-Real Madrid maçının yorumculuğunu üstlenecek.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve dinlenen Terim, 28 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmasının yorumculuğu için gelen teklifi kabul etti.

Böylelikle tecrübeli teknik adam, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk defa bir TV kanalına çıkmış olacak ve bir karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

  • Liverpool-Real Madrid maçı 28 Mayıs günü oynanacak ve mücadele EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.
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