Fatih Terim suskunluğunu bozdu: Teklif gelirse ne yanıt verecek?

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Galatasaray'daki ayrılık süreci hakkında konuşurken sarı kırmızılılardan ilerleyen dönemde teklif gelmesi hakkında ne yapacağını da anlattı.
Sportcell'de yer alan habere göre Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- *"Galatasaray yöneticisi olup ihale alan insanlar değil, artık doymuş ve Galatasaray’a hizmet edecek insanlar yönetimde olmalı."
- *"Normal şartlarda Avrupa'da namağlup gruplardan çıkaran bir teknik direktörü, Barcelona maçına evine araba yollayıp davet ederler. Bana her hangi bir davet gelmedi. En çok da buna kırıldım..."
- *"Gönderilmeden 3 gün önce bırakayım dedim, devam dediler. O gün hocam devam diyenler 3 gün sonra yolları ayırmak istedi."
- *"Görev ne olursa olsun. Yeni yönetim gelir, yönetimde kim var önemli değil. Benim için önemli olan Galatasaray."