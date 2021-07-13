Spor Fatih Terim ve Arda Turan Atinada yaşanan skandala isyan etti "Dostluk maçı dostlarla yapılır"
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Fatih Terim ve Arda Turan Atina'da yaşanan skandala isyan etti: "Dostluk maçı dostlarla yapılır"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Arda Turan, Yunanistan’a yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Terim, "Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz" dedi. Turan ise, "Yunanistan'da insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fatih Terim ve Arda Turan Atinada yaşanan skandala isyan etti: Dostluk maçı dostlarla yapılır
Fatih Terim havalimanında yaşananları anlattı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden ancak yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesine ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki gösteren Galatasaray, yurda döndü.

Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafilede teknik direktör Fatih Terim ile deneyimli futbolcu Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüp olduğunu belirten Fatih Terim, "24 saat önce hepimiz test olduk. Hepimiz oraya elimizdeki tüm testlerimizin belgeleriyle gittik. İndiğimizde hızlı bir testin olacağını söylediler. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre 2 taraf da yapılan test sonuçlarını kabul ediyor ancak bizden hızlı bir test istediler. 'Son 2 gündür bunu uygulamaya başladık' dediler. İtiraz etmedik. Ben de denk geldim, test yaptırdım. Bir kısmımız dışarı çıktı. Bazı memurlar 'Hayır olmaz, herkesi çağırın test olacak' dediler. Çağırdılar ve geri geldiler. Bundan sonra yapılacak tek şey vardı, o da geri dönmek. Çünkü dostluk maçları dostlarladır. Bu dostça bir davranış değil. 'O zaman dönüyoruz' dedik" ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve diğer yetkililere destekleri için teşekkür eden Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "İnsan kendisini güçlü hissediyor. Nasıl döneriz diye düşünürken bu kez 1-2 saat geçti, Oyuncular hem sıkıldılar hem de açlar. Herhangi bir servis de olmadı. Lounge bölümüne gitmemize müsaade etmediler. Pasaportlarımızı istediler. Deport (Sınır dışı) edeceklerini söylediler. Biz de vermeyeceğimizi söyledik. Bu arada 4 saat geçti. Kaptanlarımız ve hosteslerimiz hazır vaziyette bekledi ve uçağa izin vermediler. Orada kaldık mecburen. Sonra su verdiler. Olympiakos Kulübünden arkadaşlarımız bir hayli çırpındılar ancak olmadı. Kulüple bir alakası yok. Her türlü kulüpten buraya gelenleri havaalanından nasıl aldığımız aşikar. Hakikaten biz başka türlü davranıyoruz. Bu Galatasaray'a yapılmadı. Nereye yapıldığı çok açık. Son yılların hassas dengesi içinde bu hoş bir davranış şekli değil. Hiç hoş değil. Bunlara boyun eğecek insanlar değiliz. Yapılması gerekeni yaptık."

İstanbul'a dönen Fatih Terim'den açıklama: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık
OYNAT 02:38
İstanbul'a dönen Fatih Terim'den açıklama: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık
Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'da kendilerine yapılan muameleyle ilgili, 'Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük. Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık. Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.' dedi.


"Biz gereği neyse onu yaptık"


İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını vurgulayan Fatih Terim, "Hangi Türk'e sorsanız, çoğu zaman bazı sıkıntılar yaşamıştır. Hayat tecrübelerle dolu. Bugün de buna rastladık. Biz gereği neyse onu yaptık. Yarın da olsa onu yaparız. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Bu ayıp bir şey. İstanbul'da bir hazırlık maçı almak için uğraşıyoruz. Oynayamazsak da normal antrenmanlarımızla hazırlanırız. O maçı burada telafi ederiz. Bir sorun yok. Türk'ün misafirperverliği kimsede yok. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz" açıklamasında bulundu.

Arda: "İnsan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık"

Yunan yetkililerin davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirten Arda Turan ise şunları kaydetti:

  • "Yunanistan'da her türlü önlemi almamıza rağmen maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Otobüsten geri çağrıldık. Her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama tavırları saygısızcaydı. Yine de yardımcı olmaya çalıştı hocamız. Sonuç olarak dostluk maçının dostça olması gerekirdi ama bu tavırla karşılaşmadık. Üzücü. Hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz böyle olayları büyütme taraftarı değiliz. Barıştan ve iyilikten yanayız. Hem çok yorulduk hem de çok üzüldük. Sabırları için bütün kafileye teşekkür ediyorum. Türkiye olarak geleni en güzel şekilde ağırlayacağız."

Arda Turan
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Arda Turan

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