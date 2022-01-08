Fatih Terim'den Galatasaraylı taraftarlara cevap

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kaybetti. Bu yenilgiyle birlikte Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

Mücadele esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar da hem futbolculara hem teknik direktör Fatih Terim'e hem de Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

"Gol bizi kırdı"

Taraftarların, "Fatih hoca söylesene takım niye oynamıyor" tezahüratlarına yanıt veren Terim, "Tepkileri ben de duydum. Şu ana kadar oynayan takım vardı. Bugün iyi oynamadık. Gol bizi çabuk kırdı. Kırıldık" ifadelerini kullandı.

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