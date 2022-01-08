Fatih Terim'den Galatasaraylı taraftarlara cevap

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kaybetti. Bu yenilgiyle birlikte Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.
Mücadele esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar da hem futbolculara hem teknik direktör Fatih Terim'e hem de Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.
- "Gol bizi kırdı"
- Taraftarların, "Fatih hoca söylesene takım niye oynamıyor" tezahüratlarına yanıt veren Terim, "Tepkileri ben de duydum. Şu ana kadar oynayan takım vardı. Bugün iyi oynamadık. Gol bizi çabuk kırdı. Kırıldık" ifadelerini kullandı.