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Fatih Terim'den Galatasaraylı taraftarlara cevap

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların kendisi aleyhine yaptığı tezahürata yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fatih Terimden Galatasaraylı taraftarlara cevap
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kaybetti. Bu yenilgiyle birlikte Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildi.

Mücadele esnasında sarı-kırmızılı taraftarlar da hem futbolculara hem teknik direktör Fatih Terim'e hem de Galatasaray yönetimine tepki gösterdi.

  • "Gol bizi kırdı"
  • Taraftarların, "Fatih hoca söylesene takım niye oynamıyor" tezahüratlarına yanıt veren Terim, "Tepkileri ben de duydum. Şu ana kadar oynayan takım vardı. Bugün iyi oynamadık. Gol bizi çabuk kırdı. Kırıldık" ifadelerini kullandı.

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