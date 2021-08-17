Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao ile ilgili açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GZT Giresunspor ile oynanan maçta yaşanan gerginlik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in verdiği mesajlar şöyle;
- "Hepimiz, soyunma odasında, sahanın içinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta neredeyse birbirimize saldırma noktasına geliriz, yükseliriz ama ama ben ilk defa görüyorum böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Futbolda söylemler, eylemler çoktur. Biz bile oyunculara yükseliyoruz zaman zaman ama bunlar soyunma odasında olur, antrenmanda olur, çözülür. Bunlar hoş olmadı. Durumu bir şekilde çözeceğiz, kimse merak etmesin. Maçtan yarım saat sonra 'yaptırım uygulanacak mı?' sorusu, herhalde senin kulağına söylenen bir şey. Yaptırım uygularsak biz uygulayacağız. Kimseyi de ilgilendirmez. Kerem'in gençliğini koruyacağız, Marcao'ya gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Her şeyi hallederiz, kimse merak etmesin. Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz."
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?
Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmalı mı?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 16, 2021