Fatih Terim'den Romanya maçı öncesi milli takıma uyarı

Teknik direktör Fatih Terim, Romanya ile oynanacak kritik play-off maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Takımına güvendiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, futbolcularını dikkatli ve disiplinli olmaları konusunda uyardı.





Terim'in röportajından öne çıkanlar şu şekilde;

'Lucescu saygıyı hak ediyor'

"Her zaman aktif olan bir teknik direktör, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalıştı. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu yüzden onu futbolu çok seven ve futbolu çok iyi bilen biri olarak görüyorum. Futbolu sevmiyorsanız, bu kadar uzun yıllar kesintisiz çalışmanız mümkün değil. Bu yüzden Lucescu saygıyı hak ediyor."

'Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz'

"O dönemde Türkiye maçlarını yorumluyordum ve o zaman da söylemiştim, şimdi de tekrarlıyorum; Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz."

'Takımımıza başarılar diliyorum'

"Play-off maçlarından Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum ya da en azından bunu diliyorum, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu yüzden ona ve takımımıza başarılar diliyorum."

'Kaybetmeden hareket etmeliyiz'

"Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden maçın her saniyesinde konsantre olmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmeden hareket etmeliyiz. Akıllı ve temkinli olmalıyız."

'Ciddiyetle hareket etmeliyiz'

"Özellikle tek maçlık bu tür maçlarda, tekrar ediyorum, dikkatli hareket etmemiz çok önemli. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, her şeyi yapabilecek Romanya ile karşılaşacağız. Takımıma güveniyorum ve bir sonraki tura geçeceğimizi umuyorum ancak tekrar ediyorum, ciddiyetle hareket etmeliyiz."











