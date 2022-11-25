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Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Fatih Terimin annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti
Fatih Terim ve annesi Nuriye Terim

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adan'ya gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.

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