Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti

Dünya Şampiyonu Derya Ceren Çağlayan'dan Türk bayraklı yanıt

43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Şampiyonadaki 21 yaş altı klasmanda mücadele eden milli sporcumuz Derya Ceren Çağlayan, 'Dünya Şampiyonu' oldu. Madalya töreni ise adeta şampiyonaya damga vurdu. Çağlayan'dan önce podyuma ikinci ve üçüncü çıktı. Her ikisi de Kazak olan sporcular, kendi ülkelerinin bayraklarını açtı. Daha sonra Dünya Şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan, anons edildi. Podyuma çıkan Derya, olması gerektiği gibi Türk bayrağını, Kazakistan bayrağının önüne koydu. Ancak Kazak sporculardan biri, bu duruma sinirlendi ve elindeki bayrağı öne almaya çalıştı. Milli sporcumuz Derya da nezaketsiz bu davranışa sessiz kalmayarak Türk bayrağını yeniden öne aldı. Kısa süreli bir gerginliğin ardından Kazak sporcular, kendi bayraklarını omuzlarına alarak töreni tamamladı.