Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adan'ya gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.
- Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim (91), Adana'daki evinde hayatını kaybetti. pic.twitter.com/shswGFtxDE
Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim (91), Adana'daki evinde hayatını kaybetti. pic.twitter.com/shswGFtxDE— SPOR (@yenisafakspor) November 25, 2022