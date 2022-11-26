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Nuriye Terim'e son görev

Teknik Direktör Fatih Terim’in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Fatih Terimin annesinin cenaze törenine kimler katıldı?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatih Terim'le birlikte tabuta omuz verdi.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski teknik direktörü Fatih Terim’in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti. Anne Terim’in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı’nda kocasının yanına defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

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SPOR
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