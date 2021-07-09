Fatih Terim'in eski öğrencisi kulübüne başkan oluyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Rui Costa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Benfica'da futbol direktörü olan Costa'nın kulüp başkanının gözaltına alınmasının ardından takımın başına geçmesi bekleniyor. Bu gelişme Galatasaraylıların Gedson Fernandes ve Florentino Luis transferlerinde umutlanmasına neden oldu.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2021, 16:00 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2021, 16:23 Yeni Şafak