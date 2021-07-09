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Fatih Terim'in eski öğrencisi kulübüne başkan oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde hocalığını yaptığı Rui Costa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Benfica'da futbol direktörü olan Costa'nın kulüp başkanının gözaltına alınmasının ardından takımın başına geçmesi bekleniyor. Bu gelişme Galatasaraylıların Gedson Fernandes ve Florentino Luis transferlerinde umutlanmasına neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terimin eski öğrencisi kulübüne başkan oluyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray'ın Ocak ayında Rui Costa üzerinden Gedson Fernandes transferini çözmesi bu transfer döneminde de gözlerin aynı isme çevrilmesine neden oldu.

Benfica kulübüne başlatılan operasyonda başkan Luis Filipe Vieira'nın gözaltına alınması sonrasında futbol direktörü Rui Costa'nın başkanlık görevini devralması bekleniyor.

  • Ocak ayında Gedson Fernandes'i Rui Costa üzerinden çözen teknik direktör Fatih Terim'in yaşanan gelişmeler sonrasında Benfica'dan istediği Gedson Fernandes ve Florentino Luis transferlerinden sonuç alınmasını beklediği aktarılıyor.

Fatih Terim ve Rui Costa, Galatasaray-Benfica eşleşmesi sonrasında bir araya gelmişti.
Fatih Terim ve Rui Costa, Galatasaray-Benfica eşleşmesi sonrasında bir araya gelmişti.

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