Fatih Terim'in eski öğrencisi kulübüne başkan oluyor

Galatasaray'ın Ocak ayında Rui Costa üzerinden Gedson Fernandes transferini çözmesi bu transfer döneminde de gözlerin aynı isme çevrilmesine neden oldu.
Benfica kulübüne başlatılan operasyonda başkan Luis Filipe Vieira'nın gözaltına alınması sonrasında futbol direktörü Rui Costa'nın başkanlık görevini devralması bekleniyor.
- Ocak ayında Gedson Fernandes'i Rui Costa üzerinden çözen teknik direktör Fatih Terim'in yaşanan gelişmeler sonrasında Benfica'dan istediği Gedson Fernandes ve Florentino Luis transferlerinden sonuç alınmasını beklediği aktarılıyor.