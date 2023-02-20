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Spor

Federasyondan futbolculara üçüncü transfer izni geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle liglerden çekilen takımlarda yer alan ve 2 farklı kulüpte forma giyen futbolcuların mağdur olmaması için yeni bir karar daha aldı.

16:55 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep ve Hatayspor takımları deprem felaketi sebebiyle Süper Lig'den çekilmişti.

Gaziantep ve Hatayspor takımları deprem felaketi sebebiyle Süper Lig'den çekilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarda forma giyen futbolculara transfer rahatlığı sunmaya devam ediyor.

TFF, yaptığı son toplantıda ligden çekilen takımlarda forma giyen ve aynı sezon içinde iki farklı takımda oynayan futbolcuları mağdur etmemek için bir transfer yapma hakkı daha tanıyacak.

Hatırlanacağı üzere TFF, yaşanan deprem felaketi sebebiyle önce transfer dönemini uzatmış sonrasında da ligden çekilen takımların oyuncularına transfer kolaylığı sağlamıştı.






#Gaziantep FK
#Hatayspor
#Süper Lig
#TFF
1 saat önce
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Federasyondan futbolculara üçüncü transfer izni geliyor
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