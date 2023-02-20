Federasyondan futbolculara üçüncü transfer izni geliyor

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Gaziantep ve Hatayspor takımları deprem felaketi sebebiyle Süper Lig'den çekilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlarda forma giyen futbolculara transfer rahatlığı sunmaya devam ediyor.
TFF, yaptığı son toplantıda ligden çekilen takımlarda forma giyen ve aynı sezon içinde iki farklı takımda oynayan futbolcuları mağdur etmemek için bir transfer yapma hakkı daha tanıyacak.
Hatırlanacağı üzere TFF, yaşanan deprem felaketi sebebiyle önce transfer dönemini uzatmış sonrasında da ligden çekilen takımların oyuncularına transfer kolaylığı sağlamıştı.