Felipe Melo'dan Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Galatasaray paylaşımı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve kötü gidişatını sürdürdü.

"Burak Elmas istifa"

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Felipe Melo, bu yenilgi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray yönetimini istifaya davet etti. Fatih Terim ile olan bir görselini paylaşan Melo, "#burakelmasistifa" notuyla, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşan konularından birisi oldu.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımı;

Felipe Melo'nun paylaşımı

SPOR Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor: Aslantepe'de '3' puan Kasımpaşa'nın