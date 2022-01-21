Spor Felipe Melodan Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Galatasaray paylaşımı
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Felipe Melo'dan Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa yenilgisinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Melo'nun bu paylaşımı kısa süre içerinden sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Felipe Melodan Kasımpaşa yenilgisi sonrasında Galatasaray paylaşımı
Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 maçta süre almıştı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve kötü gidişatını sürdürdü.

"Burak Elmas istifa"

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Felipe Melo, bu yenilgi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray yönetimini istifaya davet etti. Fatih Terim ile olan bir görselini paylaşan Melo, "#burakelmasistifa" notuyla, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Brezilyalı futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşan konularından birisi oldu.

İşte Felipe Melo'nun paylaşımı;

Felipe Melo'nun paylaşımı
Felipe Melo'nun paylaşımı

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