Fener göze geldi

Süper Lig’in 26. haftasında evinde Göztepe’yi ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Halil Akbunar’ın golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı ve zirvenin 3 puan gerisine düştü.
- 9. dakikada ani gelişen atakta Diabate’nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır’dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Halil sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta topu filelerle buluştu: 0-1. 29. dakikada Ozan Tufan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat’a çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Valencia’nın sağdan pasında Sosa’nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, topu iki hamlede kontrol etti. Savunmadan seken top direğin yanından kornere çıktı. 75. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar rakiplerinden sıyrılıp içeri girerken, yakın mesafeden yaptığı vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 83. dakikada Slazai’nin ortasında Samatta’nın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can’ın ellerinde kaldı.