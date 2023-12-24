Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Dev maçta gol sesi çıkmadı. İki takım sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte iki takımda 44 puana ulaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ SONUCU
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
27'nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
43'üncü dakikada Galatasaray'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki karambolden seken top ceza sahası dışındaki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
61'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ziyech'in ceza sahasına ortasına istediği gibi dokunmayan Icardi topu auta gönderdi.
71'inci dakikada İsmail Yüksek'ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan King'in sağ ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 74'üncü dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü. İrfan Can, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelenin 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü. İki futbolcu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.