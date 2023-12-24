Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Dev maçta gol sesi çıkmadı. İki takım sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte iki takımda 44 puana ulaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.