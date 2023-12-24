|
Spor

Süper Lig'de dev maç golsüz bitti: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı 0-0 | ÖZET

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbide kazanan çıkmadı ve 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 44'e yükselterek liderliğini korudu. Galatasaray ise aynı puanla ikinci sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy'de yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe - Galatasaray maçının özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

20:58 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 21:11 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig 18. haftasında Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kazanan çıkmadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaştı. Dev maçta gol sesi çıkmadı. İki takım sahadan bir puanla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte iki takımda 44 puana ulaştı. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.


FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Galatasaray maç özetini izlemek için

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

27'nci dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Demirbay'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

43'üncü dakikada Galatasaray'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasındaki karambolden seken top ceza sahası dışındaki Kerem Demirbay'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

61'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek pasını ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ziyech'in ceza sahasına ortasına istediği gibi dokunmayan Icardi topu auta gönderdi.

71'inci dakikada İsmail Yüksek'ten aldığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan King'in sağ ayakla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


MAÇTAN NOTLAR

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği maçın 74'üncü dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü. İrfan Can, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynayacağı İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

TORREİRA VE BOEY KONYASPOR MAÇINDA CEZALI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu mücadelenin 64'üncü dakikasında sarı kart gören Torreira ve 72'nci dakikada sarı kart gören Sacha Boey cezalı duruma düştü. İki futbolcu Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni asgari ücret zam oran için nefesler tutuldu, tarih açıklandı: Net ve brüt asgari ücret ile milyonların maaşı artacak