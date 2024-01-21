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Spor

Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı |ÖZET

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler puan bırakarak zirve yarışında fırsat tepti. Karşılaşmada golleri 14. dakikada İrfan Can Kahveci atarken Samsunspor'un beraberlik golünü 62. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Fenerbahçe - Samsunspor maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:52 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:16 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig 21. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Goller dakika 14' İrfan Can Kahveci ve 62' Emre Kılınç kaydetti.


Fenerbahçe bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise puanını 22'e yükselterek 15. sıraya yükseldi.


Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.


FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI SKOR


FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mert Müldür'ün sağdan ortasında Tadic'in altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında savunmanın arkasına hareketlenen Dzeko, meşin yuvarlağı kafayla önüne indirdikten sonra ceza sahasında dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Fred'in başlattığı atakta sağ kanatta hareketlenen Szymanski, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Tadic ile buluşturdu. Sırp oyuncunun bekletmeden pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan İrfan Can Kahveci, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

36. dakikada Tadic'in orta saha ile ceza yayı arasından şık ara pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza yayının sağından çıkardığı şutta kaleci Livakovic gole izin vermedi.


56. dakikada Tadic'in sol kanatta yerden içeri çevirdiği topa Szymanski dokunamadı. Ceza sahası içinde Dzeko'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda son çizgiye yakın bir noktadan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Livakovic topu son anda çizgi üzerinden çıkardı. Ancak VAR odasının meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği uyarısı üzerine maçın hakemi Bahattin Şimşek, gol kararı verdi: 1-1.


71. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'tan döndü, Ercan Kara topu son çizgi yakınında kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+6. dakikada Bonucci'nin ceza sahasına ortasında Emre Mor topu kontrol etti. Bu oyuncunun pasında Krunic'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇININ ÖZETİ

Fenerbahçe - Samsunspor maçının özetini izlemek için


SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

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#Fenerbahçe
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