Ön alan baskısıyla rakibine top yaptırmayan sarı-lacivertliler, seri kısa paslarla oyunu üçüncü bölgeye yıktı. Rizespor savunmasının eşleşme problemlerini değerlendirmek için sık sık Fred ve Szymanski’nin ceza sahası içi koşuları yapmasıyla birçok pozisyon yakaladı. 38. dakikada Dzeko’nun attığı gol, VAR incelemesiyle elle oynama nedeniyle iptal edildi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.