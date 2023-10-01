Sarı-lacivertli futbolcuların gol sevinci.
Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Rizespor’u 5-0 mağlup etti.
Mücadeleye hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada 1-0 öne geçti. Savunma arkasına atılan topu Tadic, Szymanski ile buluşturdu. Polonyalı oyuncu müsait pozisyonda fileleri havalandırdı.
Ön alan baskısıyla rakibine top yaptırmayan sarı-lacivertliler, seri kısa paslarla oyunu üçüncü bölgeye yıktı. Rizespor savunmasının eşleşme problemlerini değerlendirmek için sık sık Fred ve Szymanski’nin ceza sahası içi koşuları yapmasıyla birçok pozisyon yakaladı. 38. dakikada Dzeko’nun attığı gol, VAR incelemesiyle elle oynama nedeniyle iptal edildi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Taraftarının desteğini de arkasına alarak ikinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin attığı golle 47’de ikiyi buldu.
Rizespor’a merkezden oynama fırsatı vermeyen ve beklerin arkasında oluşan boşluklara sık sık adam sarkıtan sarı lacivertliler 62. dakikada farkı 3’e çıkardı. Üst üste çalımlarla topu hücum bölgesine taşıyan İrfan Can Kahveci’nin asistinde Dzeko düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
75. dakikada Tadic skoru 4-0'a getirdi. Mücadelenin sonucunu 90+3. dakikada Joshua King belirledi ve karşılaşma bu şekilde sona erdi: 5-0
Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından puanını 21'e yükseltti ve liderliği Galatasaray'dan geri aldı. Rizespor ise 11 puanda kaldı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti. UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.