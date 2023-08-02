Fenerbahçe açıkladı: Rossi'nin yeni takımı belli oldu

Rossi
Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.
Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
Columbus Crew'e transfer oldu
Columbus Crew'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde;
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
ifadelerine yer verildi.
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42 dakika önce