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Spor

Fenerbahçe açıkladı: Rossi'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe ayrılığı KAP'a da açıkladı.

22:56 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rossi

Rossi

Fenerbahçe, Diego Rossi ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.


Karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi TFF'de yer alırken; oyuncunun MLS'e transferinin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.


Columbus Crew'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde;
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew SC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
ifadelerine yer verildi.


#Fenerbahçe
#Diego Rossi
#Transfer
42 dakika önce
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