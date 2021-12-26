Fenerbahçe 'Ali Koç istifa' sloganları altında '3' puana uzandı

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 10’uncu dakikada Novak ve 73’üncü dakikada Pelkas’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32’ye yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 4’üncü sırada tamamlarken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada yer aldı.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
GOL!
- 73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
87. dakikada Miha Zajc’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı
Fenerbahçe, 'Yönetim İstifa' sloganları altında kendi evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/RZDEO6gFS4
Fenerbahçe, 'Yönetim İstifa' sloganları altında kendi evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/RZDEO6gFS4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 26, 2021
Novak’tan 91 gün sonra gol
- Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı. En son Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta gol atan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.
Kadıköy’de tribünlerden protesto
- Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de 5 eksik
- Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi. Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı. Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.