Spor Fenerbahçe Ali Koç istifa sloganları altında 3 puana uzandı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe 'Ali Koç istifa' sloganları altında '3' puana uzandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Yeni Malatya ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, Novak ve Pelkas'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Ali Koç istifa sloganları altında 3 puana uzandı
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 10’uncu dakikada Novak ve 73’üncü dakikada Pelkas’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32’ye yükselten Fenerbahçe, ligin ilk yarısını 4’üncü sırada tamamlarken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanla son sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayının sağ tarafından savunma arkasına pasında ceza sahası içi solunda topu alan Filip Novak’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada Semih Kaya’nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içinde bulunan Adem Büyük’ün volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

29. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel’in son çizgiye inip dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

61. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

69. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.

GOL!

  • 73. dakikada Enner Valencia’nın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrios Pelkas’ın rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

87. dakikada Miha Zajc’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı

Novak’tan 91 gün sonra gol

  • Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı. En son Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta gol atan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Kadıköy’de tribünlerden protesto

  • Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

  • Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında kadroya alınmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır, tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ile Mergim Berisha, solunum yolu enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz ve adalesinde ağrı bulunan Luiz Gustavo, kadroya dahil edilmedi. Gribal enfeksiyonu atlatan Marcel Tisserand ise 2 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı. Beşiktaş derbisinden sonra teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün ardından Yeni Malatyaspor karşısında da sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı.
Sloganlar altında 3 puan

Sloganlar altında 3 puan

​Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Necip Fazıl Ödülleri Töreni.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

Galatasaray kulislerinde<br>ses getiren söylenti

Galatasaray kulislerinde
ses getiren söylenti

​Antalyaspor maçını tribünden takip etti, flaş gerçek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.