Fenerbahçe Altay Bayındır'ın bonservis bedelini belirledi: 25 milyon euro

İtalya Serie A Ligi takımlarından Inter, Juventus ve Milan’ın transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır satılmayacak.

Inter'e olumsuz cevap verildi

Sarı-lacivertliler, son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemiyor. Bu nedenle Inter’den gelen resmi teklif mektubuna yönetim tarafından olumsuz cevap verildi.

Bonservis bedeli 25 milyon euro

Yönetim, Altay’ın bonservis bedelini 25 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15-20 pay olarak belirlerken, önümüzdeki yıllarda performansıyla bu rakamlara ulaşılacağı belirtiliyor.

Transfer gelişmelerine kulağını tıkayan Altay ise, “Fenerbahçe’ye verecek çok şeyim var. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymek ve Avrupa’da da takımımla başarılı olmak istiyorum” dedi.

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