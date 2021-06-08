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Fenerbahçe Altay Bayındır'ın bonservis bedelini belirledi: 25 milyon euro

Avrupa'dan birçok takımın transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır'ı satmak istemeyen Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservis bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Altay Bayındırın bonservis bedelini belirledi: 25 milyon euro
Altay Bayındır'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

İtalya Serie A Ligi takımlarından Inter, Juventus ve Milan’ın transfer gündeminde yer alan Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır satılmayacak.

Inter'e olumsuz cevap verildi

Sarı-lacivertliler, son derece kritik olan bu yılda kale gibi önemli bir bölgede değişim yapmak istemiyor. Bu nedenle Inter’den gelen resmi teklif mektubuna yönetim tarafından olumsuz cevap verildi.

Bonservis bedeli 25 milyon euro

Yönetim, Altay’ın bonservis bedelini 25 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15-20 pay olarak belirlerken, önümüzdeki yıllarda performansıyla bu rakamlara ulaşılacağı belirtiliyor.

  • Transfer gelişmelerine kulağını tıkayan Altay ise, “Fenerbahçe’ye verecek çok şeyim var. Uzun yıllar Fenerbahçe forması giymek ve Avrupa’da da takımımla başarılı olmak istiyorum” dedi.

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