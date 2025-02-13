Fenerbahçe - Anderlecht maçını CANLI İZLE - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i sahasında ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de, UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos ve sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ile Dominik Livakovic bu maçta forma giyemiyor. Devre arası UEFA listesine eklenen Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic ise maç kadrosunda yer alıyor.