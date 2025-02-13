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Fenerbahçe - Anderlecht maçını CANLI İZLE - CANLI SKOR

Fenerbahçe - Anderlecht maçını CANLI İZLE - CANLI SKOR

19:4013/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ilk maçında avantajlı bir skor için sahaya çıkıyor.
Fenerbahçe ilk maçında avantajlı bir skor için sahaya çıkıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, kritik maçta kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i sahasında ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, rövanş öncesi ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.


FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI 11'LERİ


Fenerbahçe:
İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En Nesyri, Dzeko.
Anderlecht:
Coosemans, Sardella, Lucas Hey, Adryelson, Augustinsson, Degreef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Stroeykens, Vazquez.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


Maçtan önemli dakikalar


1' Maçta ilk düdük çaldı.


11' Dusan Tadic, ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.



33' Osayi-Samuel ceza sahasında yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.


42' Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.


45' İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR


Fenerbahçe'de, UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos ve sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ile Dominik Livakovic bu maçta forma giyemiyor. Devre arası UEFA listesine eklenen Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic ise maç kadrosunda yer alıyor.



#Fenerbahçe
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