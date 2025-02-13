UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-of ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy’de Anderlecht’i konuk etti. Stoper eksikliğinden dolayı Jose Mourinho, üçlüyü de bozmamak adına Amrabat’ı stoperlerin merkezinde oynattı. Bu da temsilcimizin geriden topla çıkarken biraz daha rahatlamasını sağladı. Oyunu kanat beklerle genişleten Fenerbahçe, merkez oyuncularının koşuları ve özellikle Skriniar ile Yusuf’un sürpriz bindirmeleriyle, katı savunma yapan Anderlecht’e karşı boşluklar aradı. Özellikle Kostic’in kanadından bindirmeler yapan sarı lacivertliler, rakibin zayıf kanadından organizasyonlarla pozisyonlar aradı. Fenerbahçe zaman zaman önde basarak rakibi hataya zorlamaya çalışırken, Anderlecht ise bu anlarda uzun vurarak, indirdikleri toplarla savunma arkası koşuları denedi. Özellikle duran top konusunda çalışmalar yaptığı belli olan Fenerbahçe 11’de kornerden golü buldu. Yusuf Akçiçek’in vuruşunu kafayla tamamlayan Tadic skoru 1-0 yaptı. Gol sonrasında topun arkasına geçen temsilcimiz, biraz daha geçiş oyuncuyla topu üçüncü bölgeye taşımayı denedi. 42’de temsilcimiz bu geçişlerde başarılı oldu ve Yusuf Akçiçek’in başlattığı atakta Dzeko ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci yarıya da topu rakibine bırakarak başlayan Fenerbahçe, rakibinin geçiş oyunlarındaki zafiyetini kullanarak bir gol daha buldu. 57’de Szymanski’nin ortasında En-Nesyri harika bir kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe tur atlamak için avantajlı bir skorla Belçika’ya gidecek.