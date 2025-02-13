Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etti. Sarı-lacivertliler, kritik maçta rakibini 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin gollerini; Tadic, Dzeko ve En-Nesyri kaydetti. Maçta atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz...
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i sahasında ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI 11'LERİ
Maçtan önemli dakikalar
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11' Dusan Tadic, ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
33' Osayi-Samuel ceza sahasında yerde kalıp penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.
42' Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
45' İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
57' Youssef En-Nesyri takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.
90+3' Maç son düdük çaldı ve Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 yendi.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Fenerbahçe'de, UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın, Levent Mercan, Diego Carlos ve sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek ile Dominik Livakovic bu maçta forma giyemedi. Devre arası UEFA listesine eklenen Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Filip Kostic ise maç kadrosunda yer aldı.
Maçın özeti
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-of ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy’de Anderlecht’i konuk etti. Stoper eksikliğinden dolayı Jose Mourinho, üçlüyü de bozmamak adına Amrabat’ı stoperlerin merkezinde oynattı. Bu da temsilcimizin geriden topla çıkarken biraz daha rahatlamasını sağladı. Oyunu kanat beklerle genişleten Fenerbahçe, merkez oyuncularının koşuları ve özellikle Skriniar ile Yusuf’un sürpriz bindirmeleriyle, katı savunma yapan Anderlecht’e karşı boşluklar aradı. Özellikle Kostic’in kanadından bindirmeler yapan sarı lacivertliler, rakibin zayıf kanadından organizasyonlarla pozisyonlar aradı. Fenerbahçe zaman zaman önde basarak rakibi hataya zorlamaya çalışırken, Anderlecht ise bu anlarda uzun vurarak, indirdikleri toplarla savunma arkası koşuları denedi. Özellikle duran top konusunda çalışmalar yaptığı belli olan Fenerbahçe 11’de kornerden golü buldu. Yusuf Akçiçek’in vuruşunu kafayla tamamlayan Tadic skoru 1-0 yaptı. Gol sonrasında topun arkasına geçen temsilcimiz, biraz daha geçiş oyuncuyla topu üçüncü bölgeye taşımayı denedi. 42’de temsilcimiz bu geçişlerde başarılı oldu ve Yusuf Akçiçek’in başlattığı atakta Dzeko ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. İkinci yarıya da topu rakibine bırakarak başlayan Fenerbahçe, rakibinin geçiş oyunlarındaki zafiyetini kullanarak bir gol daha buldu. 57’de Szymanski’nin ortasında En-Nesyri harika bir kafa golüyle skoru 3-0 yaptı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe tur atlamak için avantajlı bir skorla Belçika’ya gidecek.