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Spor

Fenerbahçe Ankaragücü maçına 3'lü savunma ile çıkacak

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda, Ferdi Kadıoğlu'nun kart cezalısı olması nedeniyle Jesus'un üçlü savunma ile oynaması bekleniyor.

Haber Merkezi
10:24 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu'nun sarı kart cezası nedeniyle Ankaragücü maçında oynayamayacak olması teknik direktör Jorge Jesus'u düşündürüyor. Milli futbolcu, hem sağ bekte hem de sol bekteki performansıyla Portekizli çalıştırıcının vazgeçilmeziydi.


3'lüye dönüyor

İlk tercihi 4'lü savunma olan Jesus'un, Ferdi'nin yokluğunda sistemde değişikliğe gidebileceği kaydedildi. Ligde Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de sahaya çıkan Makedon sol bek Ailoski'nin performansından memnun olmayan ve yetersiz bulan Jesus'un, Ankaragücü maçında yeniden 3'lü savunmaya dönebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam bu konuda henüz son kararını vermezken, taktik antrenmanlarda Serdar Aziz-Samet-Szalai savunma 3'lüsünü deneyeceği belirtildi.


Sarı-lacivertliler, 3'lü savunmayla sahaya çıkarsa Osayi-Samuel sağ kanatta, Emre Mor ya da Rossi'nin sol kanatta görev yapacağı belirtildi. Bu arada Arda Güler ile Zajc'ın da ilk 11'de başlamalarını beklendiği ifade edildi. Jesus'un forvet hattında Pedro ile Valencia'ya görev vermesi bekleniyor.





#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Ankaragücü
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