Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı: Flamengo'dan süre istemiş

"Gerçek şu ki Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz, benimle kulüp hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak Türkiye'de ligin bitmesine 1,5 ay olduğu için bunu yapamayacağımı ona söyledim. Daha Ali Koç'la görüşmedim bile. Bana, göreve geçici bir antrenör getireceğini söyledi. Ben de ona, 'Tamam o zaman beni bekleyebilirsin" dedim. O da bana, 'Seni bir haftadan fazla bekleyemem' dedi ve konu orada kapandı. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."