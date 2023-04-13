Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı: Flamengo'dan süre istemiş

Jorge Jesus-Marcos Braz
Sarı-lacivertli kulüple sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un adı bir süredir eski takımı Brezilya ekibi Flamengo ile anılıyordu. Portekizli çalıştırıcının Flamengo 2. Başkanı Marcos Braz ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın görüşmesinde Flamengo'dan zaman istediği öğrenildi.
Jesus'un konuyla ilgili Brezilyalı bir gazeteciye yaptığı açıklamanın ses kaydı da yayınlandı.
"Gerçek şu ki Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz, benimle kulüp hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak Türkiye'de ligin bitmesine 1,5 ay olduğu için bunu yapamayacağımı ona söyledim. Daha Ali Koç'la görüşmedim bile. Bana, göreve geçici bir antrenör getireceğini söyledi. Ben de ona, 'Tamam o zaman beni bekleyebilirsin" dedim. O da bana, 'Seni bir haftadan fazla bekleyemem' dedi ve konu orada kapandı. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."