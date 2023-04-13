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Spor

Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı: Flamengo'dan süre istemiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Flamengo ile yaptığı görüşmeyi Brezilyalı bir gazeteciye anlattı. O gazeteci de Portekizli teknik adamla yaptığı görüşmenin ses kaydını paylaştı.

10:43 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jorge Jesus-Marcos Braz

Jorge Jesus-Marcos Braz

Sarı-lacivertli kulüple sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'un adı bir süredir eski takımı Brezilya ekibi Flamengo ile anılıyordu. Portekizli çalıştırıcının Flamengo 2. Başkanı Marcos Braz ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın görüşmesinde Flamengo'dan zaman istediği öğrenildi.


Jesus'un konuyla ilgili Brezilyalı bir gazeteciye yaptığı açıklamanın ses kaydı da yayınlandı.


İşte Jorge Jesus'un o ses kaydındaki açıklamaları:

"Gerçek şu ki Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz, benimle kulüp hakkında konuştu ve takımın başına hemen geçmemi istedi ancak Türkiye'de ligin bitmesine 1,5 ay olduğu için bunu yapamayacağımı ona söyledim. Daha Ali Koç'la görüşmedim bile. Bana, göreve geçici bir antrenör getireceğini söyledi. Ben de ona, 'Tamam o zaman beni bekleyebilirsin" dedim. O da bana, 'Seni bir haftadan fazla bekleyemem' dedi ve konu orada kapandı. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."





#Fenerbahçe
#Flamengo
#Jorge Jesus
29 dakika önce
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