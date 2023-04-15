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Spor

Fenerbahçe-Ankaragücü maçında olaylı anlar: Hakemler soyunma odasına gidemedi

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşılaşmasında olaylı dakikalar yaşandı. Jorge Jesus ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki hakeme uzun süre itiraz edip tepki gösterdi.

21:52 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Selahattin Baki uzun süre hakeme itiraz etti

Selahattin Baki uzun süre hakeme itiraz etti

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşılaşmasında olaylı dakikalar yaşandı. Karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, İsmail Yüksek'in kayarak geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, İsmail Yüksek'i sarı kartla cezalandırdı.


İsmail Yüksek gördüğü sarı kart sonrası çılgına döndü. Genç orta saha kenardaki hakemlere 'ilk faulü' olduğunu işaret etti.


Jesus uzun süre itiraz etti

Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'de Samet Akaydın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yardımcısıyla birlikte sahaya girdi. Jorge Jesus ile yardımcısı Joao de Deus hakem triosuna itirazlarda bulundu.


Jorge Jesus, hakemin koluna dokundu ve itirazını sürdürdü. Portekizli teknik direktörün yardımcısı Joao de Deus ise itirazlarına devam etti. Atilla Karaoğlan, Joao de Deus'a sarı kart gösterdi.


Fenerbahçede İsmail Yüksek çok sinirlendi Jorge Jesus ilk yarı biter bitmez sahaya daldı


Hakemler içeriye giremedi

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de Atilla Karaoğlan'a itiraz edenler arasında yer aldı. Maçın hakem triosu ilk yarının bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına girmekte zorlandı.

#Selahattin Baki
#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
12 dakika önce
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