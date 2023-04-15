Fenerbahçe-Ankaragücü maçında olaylı anlar: Hakemler soyunma odasına gidemedi

Selahattin Baki uzun süre hakeme itiraz etti
Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşılaşmasında olaylı dakikalar yaşandı. Karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı, İsmail Yüksek'in kayarak geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, İsmail Yüksek'i sarı kartla cezalandırdı.
İsmail Yüksek gördüğü sarı kart sonrası çılgına döndü. Genç orta saha kenardaki hakemlere 'ilk faulü' olduğunu işaret etti.
Jesus uzun süre itiraz etti
Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'de Samet Akaydın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yardımcısıyla birlikte sahaya girdi. Jorge Jesus ile yardımcısı Joao de Deus hakem triosuna itirazlarda bulundu.
Jorge Jesus, hakemin koluna dokundu ve itirazını sürdürdü. Portekizli teknik direktörün yardımcısı Joao de Deus ise itirazlarına devam etti. Atilla Karaoğlan, Joao de Deus'a sarı kart gösterdi.
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Hakemler içeriye giremedi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de Atilla Karaoğlan'a itiraz edenler arasında yer aldı. Maçın hakem triosu ilk yarının bitiş düdüğü sonrası soyunma odasına girmekte zorlandı.