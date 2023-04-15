Fenerbahçe-Ankaragücü maçında olaylı anlar: Hakemler soyunma odasına gidemedi

İsmail Yüksek gördüğü sarı kart sonrası çılgına döndü. Genç orta saha kenardaki hakemlere 'ilk faulü' olduğunu işaret etti.

Mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'de Samet Akaydın maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulundu. Bu sırada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yardımcısıyla birlikte sahaya girdi. Jorge Jesus ile yardımcısı Joao de Deus hakem triosuna itirazlarda bulundu.

Jorge Jesus, hakemin koluna dokundu ve itirazını sürdürdü. Portekizli teknik direktörün yardımcısı Joao de Deus ise itirazlarına devam etti. Atilla Karaoğlan, Joao de Deus'a sarı kart gösterdi.