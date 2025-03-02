Fenerbahçe - Antalyaspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Trednyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.
Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.