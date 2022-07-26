Kim Min-Jae’nin ayrılması, Serdar Aziz’in de kasık sakatlığı yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’de yönetim, Attila Szalai’ye gelen teklifleri geri çeviriyor.
Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi
Wolfsburg ve Rennes kulüpleri Macar stoperi transfer etmek isterken, teknik direktör Jorge Jesus, Szalai’nin takımda kalmasını istedi. Wolfsburg’un Szalai için Fenerbahçe’ye 9 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenilirken, yönetim geri çevirdi.
- Macar stoperin menajeri, futbolcusunu isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor, sarı-lacivertli yönetim ise Szalai’yi satmayı düşünmüyor.
West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiği iddia edildi.
West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiği iddia edildi.— SPOR (@yenisafakspor) February 10, 2022