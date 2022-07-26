Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai'ye teklifler var. Sarı-lacivertli takım, son olarak Wolfsburg'tan gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti.

Abone Ol