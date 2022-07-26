Spor Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi
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Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai'ye teklifler var. Sarı-lacivertli takım, son olarak Wolfsburg'tan gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi
Transfermarkt verilerine göre Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Kim Min-Jae’nin ayrılması, Serdar Aziz’in de kasık sakatlığı yaşaması nedeniyle Fenerbahçe’de yönetim, Attila Szalai’ye gelen teklifleri geri çeviriyor.

Fenerbahçe Attila Szalai için gelen teklifi geri çevirdi

Wolfsburg ve Rennes kulüpleri Macar stoperi transfer etmek isterken, teknik direktör Jorge Jesus, Szalai’nin takımda kalmasını istedi. Wolfsburg’un Szalai için Fenerbahçe’ye 9 milyon euro bonservis teklif ettiği öğrenilirken, yönetim geri çevirdi.

  • Macar stoperin menajeri, futbolcusunu isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor, sarı-lacivertli yönetim ise Szalai’yi satmayı düşünmüyor.

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