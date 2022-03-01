Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Attila Szalai attı.
Szalai atıyor, Fenerbahçe kaybetmiyor
Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli takımın Konyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede Macar oyuncu 1 gol kaydetmişti. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçlarda da Attila Szalai fileleri havalandırmıştı. 24 yaşındaki oyuncu son oynanan Kasımpaşa maçında da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
- 18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai için İngiliz ve İtalyan ekiplerinin isimleri anılıyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
😄 Szalai'den açıklamalar. 🇹🇷
pic.twitter.com/Nw1j58Dn36
😄 Szalai'den açıklamalar. 🇹🇷