Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Attila Szalai attı.

Szalai atıyor, Fenerbahçe kaybetmiyor

Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli takımın Konyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede Macar oyuncu 1 gol kaydetmişti. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçlarda da Attila Szalai fileleri havalandırmıştı. 24 yaşındaki oyuncu son oynanan Kasımpaşa maçında da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai için İngiliz ve İtalyan ekiplerinin isimleri anılıyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

SPOR West Ham yönetimi Attila Szalai'nin transferi için David Moyes'a söz verdi