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Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı, mücadelenin son dakikalarında Attila Szalai'nin attığı golle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Macar oyuncunun gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Attila Szalainin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Zajc ve Attila Szalai attı.

Szalai atıyor, Fenerbahçe kaybetmiyor

Fenerbahçe Attila Szalai'nin gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli takımın Konyaspor'u 3-0 yendiği mücadelede Macar oyuncu 1 gol kaydetmişti. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 ve Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçlarda da Attila Szalai fileleri havalandırmıştı. 24 yaşındaki oyuncu son oynanan Kasımpaşa maçında da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

  • 18 Ocak 2021 tarihinde Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer edilen Attila Szalai için İngiliz ve İtalyan ekiplerinin isimleri anılıyor. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

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