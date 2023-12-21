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Spor

Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor

Sarı-lacivertli kulüp, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığı ve işbirliğini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

18:37 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:34 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa Süper Ligi
Avrupa Süper Ligi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını açıkladı.


Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve UEFA ile FIFA'nın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
'Ayrılıkçı turnuvadan yana değiliz'

"Kulüp olarak Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz. Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz. Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir"







#Fenerbahçe
#Avrupa Süper Ligi
#Süper Lig
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