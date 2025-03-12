Fenerbahçe Avrupa'daki 286. karşılaşmasına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 285 karşılaşmada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 148. sınav
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.