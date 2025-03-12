Fenerbahçe Avrupa'daki 286. karşılaşmasına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.