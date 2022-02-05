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Kadıköy'de kazanan Başakşehir

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip aldığı bu galibiyetle birlikte 4 hafta sonra kazanmış oldu. Sarı-lacivertli takımdaysa kötü gidişat devam etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 61. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Alınan bu galibiyetin ardından Başakşehir puanını 37'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Gaziantep'i konuk edecek.

Başakşehir 4 maç sonra kazandı

Ligde oynadığı son 4 maçta, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Medipol Başakşehir, galibiyet hasretini Fenerbahçe karşısında sonlandırdı. Turuncu-lacivertliler mücadeleden 1-0 üstünlükle ayrıldı.

Crespo cezalı duruma düştü

Fenerbahçe’nin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Pelkas ıslıklandı

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Pelkas ıslıklandı. Müsabakanın 65. dakikasında yerini Enner Valencia’ya bırakan Yunan orta saha, oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

Emre Belözoğlu, Kadıköy’de

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinde turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy’e geldi. Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon son 10 maçta hoca olarak görev yapan Belözoğlu ile yollar ayrılmış ve genç teknik adam Başakşehir’in başına geçmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar müsabaka öncesinde Belözoğlu’na tribünden tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.


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