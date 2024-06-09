Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçelilerin merakla beklediği gün geldi çattı. Sarı-lacivertliler yeni başkanını bugün seçiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 47 sandık kuruldu. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Başkan adayları Koç ve Yıldırım'ın bugün yapılacak seçimde, oy pusulalarının rengi belirlendi.
Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.