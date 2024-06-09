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Spor

Fenerbahçe başkanını seçiyor: Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu?

Fenerbahçe Kulübü'nde Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi başladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

09:55 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 09:59 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ali Koç ile Aziz Yıldırım kongrenin ilk gününde bir araya gelmişti.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım kongrenin ilk gününde bir araya gelmişti.

Fenerbahçelilerin merakla beklediği gün geldi çattı. Sarı-lacivertliler yeni başkanını bugün seçiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.


Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 47 sandık kuruldu. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.


Koç sarı, Yıldırım beyaz

Başkan adayları Koç ve Yıldırım'ın bugün yapılacak seçimde, oy pusulalarının rengi belirlendi.


Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.


Ali Koç'un listesi

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.


Aziz Yıldırım'ın listesi

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.




#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
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