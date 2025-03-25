EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.

Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, tempoyu artırarak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol'a savunmada istediği direnci gösteremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-44'lük skorla gitti.

Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye gelen üçlük atışı ile mağlup etti: 101-100

Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.