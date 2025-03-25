Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Paris Basketbol'u son saniyede bulduğu sayıyla 101-100 mağlup etti ve Play-Off'u garantiledi. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
EuroLeague'in 31'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Paris Basketbol ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada geriden gelerek rakibini son saniyede 101-100'lük skorla yendi.
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol karşısında ilk periyotta savunmada zor anlar yaşadı. İlk periyotta rakibine birçok fırsat tanıyan sarı-lacivertliler, bu bölümü 24-17 geride kapattı.
İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olmaya çalışan Fenerbahçe, tempoyu artırarak farkı kapatmaya çalıştı. Ancak Paris Basketbol'a savunmada istediği direnci gösteremeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-44'lük skorla gitti.
Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibinin yüksek temposuna karşılık vermekte zorlandı: 84-71
Mücadelenin sonunda çekişme artarken Fenerbahçe Beko rakibini son saniye gelen üçlük atışı ile mağlup etti: 101-100
Fenerbahçe ilk 6 sırayı garantileyerek adını doğrudan Play-Off'a yazdırdı.
Sarı-lacivertlerde en çok sayı alan oyuncu 25 sayıyla Guduric olurken, Paris Basketbol'da ise en skorer isim 19 sayıyla Hifi oldu.
Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Paris ile oynadığı EuroLeague maçına yeni tasarlanan Retro forması ile çıktı.
Sarı-lacivertliler, Paris Basketbol maçı öncesinde Hababam Sınıfı fon müziği eşliğinde taraftarına özel koreografi sundu.