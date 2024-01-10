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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Sırbistan ekibi Partizan’ı farklı mağlup etti

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Partizan’ı konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 91-76’lık skor galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 24 sayıyla Tyler Dorsey oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12'nci galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe - Partizan maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:20 - 10/01/2024 Wednesday
Güncelleme: 23:35 - 11/01/2024 Thursday
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 7'nci EuroLeague maçının 6'sını kazanmış oldu. EuroLeague'de toplamda 20 maçta 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 22'inci hafta karşılaşmasında 11 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te evinde Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. Fenerbahçe - Partizan maç özeti haberimizde.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Partizan maç özetini izlemek için

SAYILAR

FENERBAHÇE BEKO:
Motley 4, Wilbekin, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 2, Hayes-Davis 12, Biberovic, Pierre 4, Guduric 15, Dorsey 24, Calathes 9, Madar 3, Sestina 14

PARTIZAN: Smith 11, Vukcevic, Leday 1, Punter 18, Nunnally 14, Trifunovic 5, Andjusic 3, Dozier Jr 4, Kaminsky 7, Caboclo 13

PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT: 19-31

DEVRE: 43-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-64

12. GALİBİYET

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 20'nci haftasında evinde Sırbistan ekibi Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 24 sayıyla Tyler Dorsey oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12'nci galibiyetini elde ederken, Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, Partizan galibiyeti sonrası 7'nci EuroLeague maçının 6'sını kazanmış oldu.

EuroLeague'de toplamda 20 maçta 12 galibiyet ve 8 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe Beko, 21'inci hafta karşılaşmasında 11 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te evinde Alman temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.




#Fenerbahçe Beko
#Partizan
#THY Avrupa Ligi
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