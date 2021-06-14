Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Dyshawn Pierre ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik yeni anlaşma imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2020-2021 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla THY Avrupa Ligi'nin en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2 1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'e Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." denildi.

Geride kalan sezonda THY Avrupa Ligi'nde 36 maçta forma giyen 27 yaşındaki Kanadalı kısa forvet, ortalama 24 dakika sahada kaldı ve 9,1 sayı, 3,3 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

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Dyshawn Pierre, THY Avrupa Ligi Oyuncular Birliği tarafından bu organizasyonda ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında "En İyi Oyuncu" seçildi.