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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlar için flaş karar

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlar için flaş karar

14:3715/06/2025, Pazar
AA
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Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.
Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak maçlarda deplasman seyircisi yer almayacak.

Kulüplerden alınan bilgiye göre, lig kurulunun sezon içerisinde aldığı deplasman yasağı kararının play-off final serisinde de devam edeceği öğrenildi.


Final serisinde sarı-lacivertli takımın maçlarını oynayacağı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanı sıra siyah-beyazlı ekibe ev sahipliği yapacak Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmalarda deplasman tribünü olmayacak.


Play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ligde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olabilmek için karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk maç, 17 Haziran Salı günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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