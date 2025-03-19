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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

09:5419/03/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak. Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.


Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.


İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.

#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Monaco

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