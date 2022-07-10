Spor Fenerbahçe Berisha için Mainzdan 5 milyon euro istedi
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Fenerbahçe Berisha için Mainz'dan 5 milyon euro istedi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Mergim Breisha'ya Almanya Bundesliga takımlarından Mainz talip oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Berisha için Mainzdan 5 milyon euro istedi
Transfermarkt verilerine göre Berisha'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus öncülüğünde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen oyuncular büyük önem taşıyor. En az 10 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Mainz Mergim Berisha'nın peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz, Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Mergim Berisha’yı transfer etmek istiyor. Alman ekibinin, sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini sunduğu ifade edildi. Fenerbahçe’nin, Berisha için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

  • Jesus ayrılığa onay verdi
  • Takımın başına ilk geçtiği zaman Mergim Berisha'ya bir şans veren ve gelecek sezon takımda tutmak isteyen Jorge jesus, daha sonra bu planından vazgeçti. Alman oyuncunun performansını yeterli bulmayan dünyaca ünlü teknik adam, ayrılığa onay verdi.

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