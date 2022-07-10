Fenerbahçe Berisha için Mainz'dan 5 milyon euro istedi Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımda Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Mergim Breisha'ya Almanya Bundesliga takımlarından Mainz talip oldu.

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