Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Archie Brown
Belçika ekiplerinden Gent forması giyen 23 yaşındaki Archie Brown, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler İngiliz savunma oyuncusunu İstanbul'a getiriyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.
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