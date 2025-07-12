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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor

11:5312/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Archie Brown
Archie Brown

Belçika ekiplerinden Gent forması giyen 23 yaşındaki Archie Brown, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler İngiliz savunma oyuncusunu İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı.


Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.







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#Archie Brown
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