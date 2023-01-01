|
Bruma, bu sezon sadece 5 maçta süre alırken 1 asist yaptı.
Fenerbahçe sezon başı Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesiyle 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Açıklama, kulübümüz sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maça çıkabilen Portekizli kanat, 1 asist yapmıştı. Sakatlığı bulunan 28 yaşında futbolcu, listeye de dahil edilmemişti.