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Spor

Fenerbahçe Bruma'nın opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe sezon başı PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın sözleşmesindeki zorunlu satın almanın devreye girdiğini 4.25 milyon euro karşılığında ve 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

16:53 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bruma, bu sezon sadece 5 maçta süre alırken 1 asist yaptı.

Bruma, bu sezon sadece 5 maçta süre alırken 1 asist yaptı.

Fenerbahçe sezon başı Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiraladığı Armindo Bruma'nın zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesiyle 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Açıklama, kulübümüz sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katılan Portekizli kanat oyuncusu Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın kulübü PSV Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcu ile 2.5+1 yıl daha anlaşmaya vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maça çıkabilen Portekizli kanat, 1 asist yapmıştı. Sakatlığı bulunan 28 yaşında futbolcu, listeye de dahil edilmemişti.



#Bruma
#Fenerbahçe
#PSV
18 dakika önce
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Fenerbahçe Bruma'nın opsiyonunu kullandı
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