Fenerbahçe Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk imzasını attırdı. Sarı lacivertliler, Bundesliga 2'de gol kralı olan Türk futbolcu Serdar Dursun ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi 15 Haziran 2021, 18:25 Son Güncelleme: 15 Haziran 2021, 18:40 Yeni Şafak