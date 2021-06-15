Fenerbahçe Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2'de dikkat çeken bir performans sergileyen 29 yaşındaki Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
Türk futbolcunun kulübüyle sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
- Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat yaptığı aktarıldı.
Geçen sezon Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de en fazla gol atan (27), net gol pozisyonuna giren (31), gol beklentisi yakalayan (21.24 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (151), toplam (104) ve isabetli (47) şut çeken oyuncu Serdar Dursun'du.
Ailemize hoş geldin Serdar Dursun! ✍️💛💙
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Ailemize hoş geldin Serdar Dursun! ✍️💛💙