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Fenerbahçe Bundesliga 2'de gol kralı olan Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk imzasını attırdı. Sarı lacivertliler, Bundesliga 2'de gol kralı olan Türk futbolcu Serdar Dursun ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Bundesliga 2de gol kralı olan Serdar Dursunu kadrosuna kattı
Serdar Dursun Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Almanya Bundesliga 2'de dikkat çeken bir performans sergileyen 29 yaşındaki Serdar Dursun'u bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Türk futbolcunun kulübüyle sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe, herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

  • Golcü oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat yaptığı aktarıldı.

Geçen sezon Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de en fazla gol atan (27), net gol pozisyonuna giren (31), gol beklentisi yakalayan (21.24 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (151), toplam (104) ve isabetli (47) şut çeken oyuncu Serdar Dursun'du.

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