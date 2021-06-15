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Fenerbahçe, Cengiz Ünder için ilk teklifini sundu

Kanat oyuncularına yönelen Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezonu kiralık olarak Leicester City'de geçiren Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için Roma'ya ilk teklifini sundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için ilk teklifini sundu
Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder'in güncel bonservis değeri 18 milyon euro

Hoca arayışlarına ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yerli oyunculara rotasını çevirdi. Etkili kanat oyuncularını kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe sol kanat için Diego Perotti yerine Fabio Martins'i düşünüyor. Sarı-lacivertliler sağ kanadı ise milli oyuncu Cengiz Ünder ile takviye etmeyi planlıyor.

Cengiz Ünder Avrupa'da devam etmek istiyor

Bu kapsamda Fenerbahçe, 23 yaşındaki Cengiz Ünder’i transfer etmek için Roma’ya resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için bütün şartları zorlamayı planlıyor fakat Cengiz'in kariyerini yurtdışında sürdürmek istediği biliniyor. Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

  • Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder 19 karşılaşmada, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Milli futbolcunun Roma ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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