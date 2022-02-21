Spor Fenerbahçe Diego Rossiyi KAPa bildirdi
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Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Diego Rossiyi KAPa bildirdi
Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Fenerbahçe Kulübü, Diego Rossi transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

  • Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada süre alan Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Oyuncunun bonservis bedelinin 6-7 milyon euro arası olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi
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Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi
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