Fenerbahçe Diego Rossi'yi KAP'a bildirdi

Transfermarkt verilerine göre Rossi'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Fenerbahçe Kulübü, Diego Rossi transferiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 karşılaşmada süre alan Rossi, 2 gol ve 5 asistle oynadı. Oyuncunun bonservis bedelinin 6-7 milyon euro arası olduğu öğrenildi.

#Fenerbahçe

Futbolcumuz Diego Rossi sözleşme süresi hk.https://t.co/JiVvSIchLZ pic.twitter.com/RNXWeprmmH — KAP Spor (@kap_sportif) February 21, 2022