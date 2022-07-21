Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı

Spor

Grillitsch'in Türk berberinden Galatasaray itirafı

Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch'in berberi Ümit Çanta, yıldız ismin transfer durumu hakkında konuştu. Çanta, "Galatasaray ile görüştüğünü kendisi söyledi. Net bir durum olmadığını da bastıra bastıra ifade etti" dedi.