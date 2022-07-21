Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanşının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11’inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Mert Hakan ve Gustavo ayrı çalıştı
Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.
📸 Dinamo Kiev ile oynayacağımız rövanş maçının hazırlıklarına başladık. pic.twitter.com/4Uq3Nl8bwi
📸 Dinamo Kiev ile oynayacağımız rövanş maçının hazırlıklarına başladık. pic.twitter.com/4Uq3Nl8bwi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022