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Spor

Fenerbahçe Enner Valencia ile sözleşme imzalamak istiyor

Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia ile masaya oturuyor. Sarı-lacivertli kulüp, Valencia'nın menajerini İstanbul'a davet etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:16 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Enner Valencia

Enner Valencia

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sıra Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya geldi. Yönetim tecrübeli futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.


Fenerbahçe 1+1 yıllık anlaşma istiyor

Valencia'ya Arabistan'dan ve Güney Amerika'dan ciddi transfer teklifleri var, ancak yönetim tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Valencia da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakarken, menajerine de önceliğinin kalmak olduğunu belirtti.


Valencia ciddi transfer teklifleri almasına rağmen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Menajerine de gelen teklifleri geri çevirmesini istedi.





#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#transfer haberleri
1 saat önce
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Fenerbahçe Enner Valencia ile sözleşme imzalamak istiyor
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