Fenerbahçe Enner Valencia ile sözleşme imzalamak istiyor

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Enner Valencia
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sıra Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya geldi. Yönetim tecrübeli futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.
Valencia'ya Arabistan'dan ve Güney Amerika'dan ciddi transfer teklifleri var, ancak yönetim tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Valencia da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakarken, menajerine de önceliğinin kalmak olduğunu belirtti.
Valencia ciddi transfer teklifleri almasına rağmen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Menajerine de gelen teklifleri geri çevirmesini istedi.