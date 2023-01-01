Fenerbahçe Enner Valencia ile sözleşme imzalamak istiyor

Valencia'ya Arabistan'dan ve Güney Amerika'dan ciddi transfer teklifleri var, ancak yönetim tecrübeli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ekvadorlu futbolcunun menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Valencia da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakarken, menajerine de önceliğinin kalmak olduğunu belirtti.