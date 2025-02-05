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CANLI | Fenerbahçe - Erzurumspor FK

CANLI | Fenerbahçe - Erzurumspor FK

19:025/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe - Erzurumspor FK
Fenerbahçe - Erzurumspor FK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.


İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Sarı-lacivertlilerin üç puanı bulunuyor. Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı yok.


FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk.

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba.


FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU



#Fenerbahçe
#Erzurumspor FK
#Ziraat Türkiye Kupası

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