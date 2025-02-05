Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.
İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Sarı-lacivertlilerin üç puanı bulunuyor. Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı yok.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk.
Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba.