Zirveye ortak oldu

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-0 yenerek, üstü üste 4. galibiyetini aldı ve lider Beşiktaş ile aynı puana geldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş kaydetti. 5. dakikada Obertan’ın pasıyla topla buluşan Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Altay yatarak topa sahip oldu.

45+3’de Caner’in uzun pasında defanstan seken topu önünde bulan Thiam yerden bir vuruş çıkardı, kaleci Fanolle’ün ayağıyla müdahale yaptığı top az farkla kornere çıktı. 45+5. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas’ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1. 48. dakikada hızla gelişen Fenerbahçe atağında Sinan sağ taraftan etkili geldi. Diğer kanattaki boş pozisyondaki Pelkas’ı gördü. Yunan oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2’ye çıkardı: 0-2. 51. dakikada soldan Cane’in ortasına yükselen Sinan kafayla skoru 3-0’a getirdi. 58’da Novikovas’ın ortasında Emrah’ın röveşata vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı. 59’da Pelkas’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Kayacan topu iki hamlede kontrol etti.

Caner Erkin cezalı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 45+4. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü. Milli futbolccu,